PORTATECELA A FIRENZE

Non si sbilancia Vincenzo Italiano, e fa bene. Il tecnico viola si trincera dietro a un 50 e 50 parlando dei valori in campo, e d’altronde una finale è una sfida che elude qualsiasi logica. Eppure la voglia di regalare un trofeo ai 10.000 che arriveranno in Grecia, e una città intera che si dividerà tra il Franchi e il Viola Park coinvolge tutti, e stringe lo stomaco nell'attesa del fischio d'inizio. Dopo tanto parlare la Fiorentina torna a giocarsi una coppa europea un anno dopo la delusione di Praga, e mai come oggi il popolo viola sogna di festeggiare per un notte intera. Dalla sua la Fiorentina ha quel pizzico d’esperienza in più che l’Olympiakos non può vantare, ed è da lì che i viola vogliono ripartire nel match di oggi. Certo, nella memoria di Biraghi, Bonaventura e compagni resta l’amarezza del finale di gara di Praga, ma stavolta Italiano chiederà maggiore cattiveria sotto porta, segno che il tecnico non ha la minima intenzione di derogare al suo credo calcistico.

Jack di nuovo da trequartista - Intanto in vista di stasera Bonaventura può tornare al suo ruolo originario da trequarti dietro a Belotti (favorito su Nzola) in un terzetto offensivo completato da Nico Gonzalez sulla destra e Kouamè sulla sinistra. In mezzo sarà Mandragora a rilevare la seconda maglia da titolare accanto ad Arthur mentre dietro Milenkovic e Quarta relegano Ranieri in panchina con Dodò e Biraghi rispettivamente a destra e sinistra.

El Kaabi al centro del tridente - Dall’altra parte è Mendilibar il valore aggiunto della squadra greca, allenatore capace l’anno scorso di portare a casa un’Europa League sulla panchina del Siviglia. Con il bomber El Kaabi pericolo principale il tridente sarà completato dal portoghese Podence da Fortounis dall’altra parte mentre in mezzo il trio titolare sarà formato da Mezze, Iborra e Ciquinho. Davanti al portiere Tzolakis difesa a quattro con Rodinei, Carmo, Retsos e Ortega.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

OLYMPIAKOS (4-3-3): Tzolakis, Rodinei, Carmo, Restos, Ortega, Mezze, Iborra, Ciquinho, Podence, El Kaabi, Fortounis

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Mandragora, Arthur, Nico, Bonaventura, Kouamè, Belotti