PONGRACIC ANCORA OUT "PER QUALCHE SETTIMANA". LECCE ERA NEL MIRINO, IL PIATTO FIN QUI PIANGE

Non sono passate inosservate, in queste ore, le dichiarazioni di Raffaele Palladino a proposito di Marin Pongracic e delle sue condizioni fisiche. Il tecnico della Fiorentina, presentando ai canali ufficiali del club la sfida di Lecce, ha approfondito anche lo stato di forma del croato e le notizie che ne conseguono non sono certamente positive: "Marin ha avuto questo fastidio tre settimane fa, durante la rifinitura pre Lazio. Se l'è portato dietro in questo periodo, stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in gruppo".

Lecce era l'obiettivo nel mirino

Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e forse anche un po’ inattese visto il recente periodo di sosta, in cui Pongracic non ha risposto alla convocazione della Croazia proprio per restare al Viola Park a lavorare verso il recupero. L’infortunio ai flessori che lo costringe al continuo forfait è arrivato a poche ore dalla gara con la Lazio, datata 22 settembre, ma il suo rientro tarda ad arrivare. Ed è un peccato visto che proprio contro la sua ex squadra, visto il periodo di lavoro personalizzato, il difensore poteva tornare quantomeno a disposizione.

Pochi minuti e tanti dubbi

Perché se si dovesse etichettare la parabola avuta fin qui da Pongracic con la Fiorentina, verrebbe davvero da farsi più di qualche domanda. Sbarcato in viola per non far rimpiangere un pilastro recente come Milenkovic, il classe ‘97 ha speso in campionato 83 minuti a Parma (conditi dall’espulsione) e altri 8 minuti contro l’Atalanta. Nel mezzo, tante volte in città ci si è interrogati sul suo impiego in una difesa a tre anziché a quattro, sistema che lui in primis predilige (lo confessò in un’intervista alla nazionale croata). Adesso, quando si rimetterà in carreggiata, ritroverà verosimilmente una Fiorentina a quattro dietro, quindi più improntata alle sue caratteristiche, ma anche una coppia come Comuzzo-Ranieri che ad oggi pare la più collaudata. Aspettando un rientro che ancora non è dietro l’angolo, aumentano i dubbi e crescono le curiosità attorno all'avventura di Marin Pongracic con la maglia viola.