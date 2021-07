POL. C4, L'avversaria di domani e il legame con ACF

Domani si terrà l'amichevole con la Polisportiva C4, squadra giovane del quartiere 4 di Foligno (da cui prende il nome e da non confondere con i "cugini" falchetti del Foligno calcio) che, puntando sull giovanile e sull'integrazione, con i "grandi" è arrivata in Promozione umbra. La squadra ha iniziato la preparazione a metà luglio proprio per questa partita storica per gli umbri che arrivano in Trentino dopo soli 4 allenamenti ma entusiasti. Tanto da presentarsi con un logo rifatto (un airone è il simbolo della società) e la maglia creata ad hoc dallo sponsor tecnico e che poi utilizzerà poi per le trasferte in campionato. La squadra è allenata da Giacomo Bicerna (ex calciatore con un passato anche da candidato sindaco), il presidente è Paolo Zoppi mentre il direttore generale è Marco Bianconi, che in questi giorni ha perfezionato alcuni acquisti importanti per la categoria che proveranno a mettere in difficoltà i viola.

Trait d'union per questa amichevole ovviamente il team manager viola Simone Ottaviani, folignate doc, che ha creato un rapporto di collaborazione tra la polisportiva umbra e la Fiorentina. A Foligno da qualche stagione infatti la scuola calcio Elite è stata affiliata proprio ai viola e nell'Under 15 gigliata è già approdato ad inizio luglio Andrea Santarelli (2007). Inoltre nel 2019 l'ormai ex dirigente viola fece visita alla Polisportiva insieme ad Ottaviani appunto. Tornando all'amichevole - 1000 ingressi con biglietti sul circuito TicketOne e le solite misure anti Covid da rispettare, green pass o tamponi rapidi al Village stesso - alla volta del Trentino per partecipare a questa storica trasferta a Moena partiranno anche alcuni dei tifosi della Polisportiva più affezionati.