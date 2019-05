POCHE ORE E POI LA PAROLA FINE ALLA NOVELLA DEI "COMPRALA TE"

Finito il periodo horribilis, si spera, della Fiorentina stiamo contando i minuti, che purtroppo sono già diventati tanti, che ci porteranno alla rinascita viola che passa inevitabilmente dalla cessione della squadra da parte dei DV. Fino a qualche giorno fa resisteva ancora forte, ed avrebbe fatto bella figura alle elezioni cittadine, il partito dei “comprala te” che improvvisamente si è sciolto come neve al sole, chetato dalla scoperta che l’acquirente c’è e, udite, udite, non è solo. Adesso, da nessuno che aveva interesse per la Viola, siamo passato a Commisso, fondi del Qatar e del Kuwait e l’argentino Eurnekian. Quanti “scemi” che sono usciti fuori e che gioia per coloro che non credevano a questa novella ed erano convinti che fosse solo una questione di prezzo e non di appeal. Ora i DV saranno contenti perché potranno anche permettersi di fare un’asta per il migliore offerente.

Domani è il giorno più importante della nostra storia recente e finalmente sapremo se e come avverrà questo passaggio che mi auguro sia il più veloce possibile perché c’è da pensare ed agire per il futuro della Fiorentina. Per questo “il minuto” che doveva essere chiarificatore è troppo lungo perché abbiamo perso un’altra settimana. Questo per quello che si può sapere noi comuni tifosi ma mi auguro che chi deve tirare le fila, emissari, avvocati o chi per loro, stia già lavorando. Il tempo è prezioso e penso che anche ai calciatori piacerebbe andare in vacanza sapendo che cosa li aspetterà al rientro. Ora, dei tanti “campioni” che hanno indossato la maglia viola in questo campionato, mi auguro di rivederne ben pochi a Moena ma il nostro ragazzo d’oro è l’ago della bilancia delle ambizioni a venire.

Sono convinta che, nella malaugurata ipotesi dovessero restare i DV, Chiesa sarà venduto nell’ottica del ridimensionamento partito da anni, ma se la proprietà cambierà ci aspettiamo grandi cose, senza parlare di scudetti o Champions da subito…ma sognare non costa nulla e sono anni che non lo facciamo, e la permanenza del numero 25 sarebbe fondamentale nella nuova strategia viola. Costruire una squadra intorno a lui e con lui, vorrebbe dire partire già col piede giusto e prima si comincia a ricostruire, meglio è. Serve che si sappia il prima possibile della nuova proprietà, perché di conseguenza verrà varato il nuovo “comparto tecnico” (partiti i DV non userò più questo termine!) che dovrà costruire un gruppo valido e motivato e decidere chi sarà il nuovo tecnico. Ambisco ad un DS che abbia l’onestà intellettuale di prendersi le sue responsabilità, che non farnetichi di Fiorentina 1,2,3, e cerchi in tutti i modi di trovare qualcosa di buono nel suo operato per tramortirci poi con perle del tipo “quest'anno noi abbiamo perso in zona Cesarini tutto quanto di buono avevamo fatto”.

Nella mia visione di via tutti, è incluso pure Montella che, secondo il mio modesto parere, avrebbe dovuto dimettersi per quanto ha portato alla Viola. C’è chi riesce a guardare oltre, lui probabilmente ritiene di non avere colpe nel disastro fiorentino e in parte ha anche ragione, ma nessuna vittoria in 7 gare di campionato (2 soli pareggi) e una di coppa Italia, sono un curriculum che dovrebbe far riflettere. A questo punto lo facciano quelli che arriveranno. Abbiamo bisogno di aria nuova, di facce nuove, di nuovo entusiasmo, quindi…fate in fretta e fateci sapere se è arrivato il momento della liberazione!

La Signora in viola