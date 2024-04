PLZ-FIO, Poche emozioni alla Doosan Arena. Finisce 0-0

FirenzeViola.it

Finisce 0-0 l'andata dei quarti di finale di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Una partita che, per usare un eufemismo, non riesce a mantenere lo standard europeo che c'è stato nei precedenti due giorni di Champions League. Pochissime emozioni da entrambe le parti, con l'unico vero sussulto che è per i padroni di casa dopo 24 minuti di gioco. Nel primo tempo la Fiorentina ha provato ad imporre il proprio gioco senza però riuscire a sfondare la linea difensiva ceca.

L'azione più pericolosa è, come detto, dei padroni di casa, con Vydra che sfiora il gol con un tiro da dentro l'area che lambisce il palo alla destra di Pietro Terracciano. Nella ripresa i Viktoriani si abbassano ulteriormente, non rendendosi più pericolosi in avanti ma togliendo ancor più spazi dietro. A nulla è servito cambiare totalmente il volto dell'attacco gigliato. Uno 0-0, dunque, che farà sicuramente più felici i padroni di casa e rimanda il discorso qualificazione alla gara di ritorno del Franchi, in programma tra una settimana sempre alle ore 18:45.