PIOLI E LA VOGLIA DI... VIOLA

Milan su Milenkovic, anzi su Pezzella, forse su Chiesa... Voci, risponde Stefano Pioli agli amici fiorentini, con tutta la calma che lo caratterizza. Ma voci o trattative, Stefano Pioli sa bene il valore di questi giocatori che sono stati il punto di forza della sua Fiorentina, sanno come ragiona il tecnico in campo e fuori e sarebbero dunque un ulteriore aiuto a far bene in rossonero. Tutti hanno sofferto non poco quando il tecnico di Parma si è dimesso dopo le accuse di scarsa professionalità da parte della Fiorentina. Un addio mai digerito soprattutto quando in panchina si è seduto un tecnico totalmente differente dal Pioli-papà come Montella, dal carattere freddo e poco propenso a coccolare i giocatori, indipendentemente dal valore del suo gioco. Il resto è storia e solo Iachini ha saputo ricreare quello spirito di gruppo che si era perso. Il MIlan per andare all'assalto dei gioielli viola può dunque puntare su Pioli come garante di una squadra che, Ibra a parte, ha qualche giovane in più, come Tonali, ma la voglia e l'equilibrio per far bene. Garante e amico di famiglia per Chiesa. Il Milan sa però che si deve scontrare con l'irremovibile Commisso che non vuole contropartite (in particolare Paquetà) ma soldi adeguati da reinvestire in altri affari di mercato, almeno per Chiesa, mentre ha tolto Milenkovic dal mercato e Pezzella ad ora non sembra in partenza avendo anche la richiesta di conferma della difEsa da parte di Iachini. Con il mercato appena iniziato vedremo dunque se le voci si trasformeranno in qualcosa di più e se Pioli riabbraccerà uno dei suoi fedeli giocatori.