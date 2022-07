PINAMONTI, Il Monza lo vuole con Icardi. E il PSG...

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere legato a quello di Mauro Icardi. Adriano Galliani sta insistendo per cercare di convincere il classe '99 ad accettare l'offerta del Monza e sogna di mettere a disposizione di Stroppa anche l'argentino, per comporre una coppia stellare per una neopromossa nel 3-5-2 del tecnico lombardo.

Il trentino però è finito nel mirino di tantissimi club, tra cui alcuni molto blasonati, come il PSG. Campos è un suo grandissimo estimatore dai tempi del Lille e vorrebbe portarlo a Parigi per farlo crescere dietro a fuoriclasse, garantendogli l'opportunità di potersi misurare in palcoscenici decisamente importanti. In tutto questo anche Atalanta e Salernitana non mollano la presa, in un mercato che è appena iniziato.