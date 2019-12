PIN A FV, Pezzella importante. Spero solo che...

Celeste Pin ha commentato per "Garrisca al Vento!" la situazione della difesa della Fiorentina e il prossimo ritorno di German Pezzella in campo: "Ritrovarlo al centro della difesa sarà tanto importante, è un giocatore carismatico che sa guidare bene la difesa. Mi auguro solo che sia in condizione di rientrare".

Cosa non ha funzionato fin qui secondo lei? "Non è un problema della difesa, è un po' tutta la Fiorentina che non funziona. La squadra ha fatto vedere anche cose egregie ma le sconfitte nelle ultime partite hanno rallentato la corsa di una formazione che poteva avere anche qualche punto in più. Comunque credo che la Fiorentina sia in grado di uscire da questa situazione".

