PIEROZZI, Al Palermo a titolo definitivo: tutti i dettagli

La Fiorentina è pronta a piazzare la prima cessione di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta del terzino destro Niccolò Pierozzi. Il difensore classe 2001 è molto vicino a passare a titolo definitivo al Palermo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. Il difensore fiorentino potrebbe, viste le ultime notizie di mercato, non presentarsi per l'inizio del ritiro con i viola, previsto per domani mattina al Viola Park, ma accasarsi direttamente in Sicilia. Pierozzi firmerà con i rosanero un contratto di quattro anni, ovvero fino al 2028. L'accordo invece che legava il terzino destro alla Fiorentina scadeva nel 2025.