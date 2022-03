PIATEK VS SIMEONE, SFIDA TRA FUTURO E PASSATO VIOLA

Mancano meno di ventiquattro ore alla partita di domani tra la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano e l’Hellas Verona di Igor Tudor. Una gara importantissima per i viola che, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo prima e Juventus dopo, vorrà ritrovare subito la vittoria per restare in zona Europa. C’è una sfida nella sfida nella gara del Franchi, però, quella tra le due punte: Giovanni Simeone e Krzysztof Piątek.

Per quanto riguarda il primo, tornerà nello stadio dei tifosi che dal 2017 al 2019 lo hanno sostenuto e per il quale ha segnato più di venti gol. Lo stato di forma dell’argentino è più che ottimo, nell’ultima partita contro il Venezia ha siglato una tripletta e al momento è a quota 15 gol stagionali. Una sfida al passato quella di Simeone che rincontra i colori viola dopo averli lasciati nell’estate del 2019 per trasferirsi al Cagliari.

Se da un lato abbiamo il passato della Fiorentina, dall’altro c’è il futuro viola. Piątek, infatti, con ogni probabilità partirà titolare anche nel match contro l’Hellas, visto che l’attaccante brasiliano Cabral ancora non è al 100%. Il polacco non trova il gol da due partite, ma non c’è ancora nessun allarmismo visto che i numeri dell’ex Milan sono più che sufficienti: 5 gol in 8 partite. L’obiettivo di Piatek adesso è quello di trovare più gol possibili sia per assicurare ai gigliati un posto in Europa, sia per assicurarsi il riscatto da parte della Fiorentina così da diventare il futuro viola.