PIATEK, Non gioca più: solo 90' negli ultimi 630

Per la Fiorentina non è un periodo facile ed il suo reparto offensivo è ormai costantemente sotto accusa. Se Dusan Vlahovic lontano da Firenze non sembra brillare come faceva sotto la guida di Italiano, lo stesso si può dire per quanto riguarda l'attacco viola che, dopo un inizio incoraggiante, non trova più la via del gol con facilità. Arthur Cabral si è comunque conquistato il posto da titolare, ma Krzysztof Piatek sembra essere improvvisamente finito nel dimenticatoio.

Il Pistolero è ormai a secco dal match casalingo contro il Verona del 6 marzo, ma quello che balza immediatamente agli occhi è il suo impiego al rientro dalle partite giocate con la Polonia. Più volte Italiano lo aveva scelto per scendere in campo dal primo minuto, affidandosi al suo fiuto del gol e alla sua cattiveria sotto porta, ma nelle ultime 7 gare tra Serie A e Coppa Italia l'attaccante ha preso parte solamente a 90 minuti su 630 a disposizione. Probabilmente i punti di sutura all'altezza del tendine d'Achille non lo hanno aiutato, ma l'ipotesi che la Fiorentina abbia ormai deciso di non riscattarlo e di non puntarci è sempre più probabile.