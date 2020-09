PIATEK DOPO BONAVENTURA: ECCO PERCHÉ IL POLACCO SAREBBE UTILISSIMO

Krzysztof Piatek e la Fiorentina, un matrimonio che si può fare. Ormai è diverso tempo che il polacco è entrato nei discorsi di mercato dei viola che stanno pensando di rinforzare il proprio arsenale offensivo con un giocatore che garantisca gol e presenza in area di rigore, quello che un po' manca alla squadra di Iachini. L'acquisto di Patrick Cutrone a gennaio era proprio diretto in questa ottica, ma l'ex Milan, pur con un finale di stagione in crescendo, ancora non ha dimostrato a pieno tutto il suo valore sia per la giovane età sia perché non ha avuto troppa continuità di impiego.

L'Hertha Berlino non è una società con la quale, al momento, è semplice trattare perché vuole ovviamente monetizzare da un'eventuale cessione dell'ex rossonero il massimo possibile. La cifra che servirà per strapparlo ai tedeschi si aggira tra i 22 e i 25 milioni di euro con una formula che sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'arrivo del centravanti classe '95 non convince tutti perché il suo rendimento nelle ultime stagioni è stato un po' altalenante.

I vantaggi però sarebbero tanti a partire dal fatto che ha già militato in Italia ed ha vestito le maglie sia del Genoa sia del Milan, assaggiando due palcoscenici e due realtà completamente diverse tra di loro. Piatek potrebbe tornare così decisamente utile alla causa viola con Iachini che ha già fatto sapere di gradire le sue qualità che permetterebbero alla Fiorentina di avere più soluzioni offensive ed anche più modi con cui attaccare avendo a tutti gli effetti un attaccante in grado di muoversi negli ultimi 16 metri come pochi altri (chi ricorda il gol contro l'Atalanta a Bergamo con la maglia del Diavolo capirà il perché di questa affermazione). La trattativa è impostata, le difficoltà a chiuderla ci sono, ma dopo Bonaventura, affare ormai in dirittura di arrivo, un altro ex rossonero potrebbe vestire la maglia gigliata.