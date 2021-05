PEZZELLA SEGUITO IN SERIE A, LIGA E BUNDES: IL PUNTO

Si preannuncia un’estate movimentata per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina, pronta a numerosi cambiamenti. Tra chi è considerato alla porta c’è senza dubbi il capitano, German Pezzella. Dopo un’ultima stagione ritenuta insufficiente dai più, il centrale argentino, che già un anno fa ha avuto interessamenti sul suo conto (arrivati però troppo tardi e con pochi soldi in dote) è tra i principali indiziati per lasciare Firenze in estate, e sarà tra i primissimi capitoli da affrontare non appena la dirigenza tornerà operativa dopo le ferie che si è concessa.

Alla soglia dei trent’anni, il contratto in scadenza tra un anno incide su una valutazione nel complesso ben più bassa rispetto a un paio di stagioni or sono (difficile pensare di poter superare la soglia dei 10 milioni): ormai da tempo, poi, sembra chiaro non essere più d’attualità la discussione per un prolungamento, almeno non quanto quella per l’addio. Il profilo di Pezzella, secondo quanto ci risulta, ha estimatori in più paesi: l’Italia, dove Pioli lo accoglierebbe ancora volentieri al Milan, al posto di un Romagnoli tutt’altro che certo di un futuro in rossonero (Maldini ha però input da Elliott di puntare su profili più giovani), la Spagna, dove agli antichi corteggiamenti del Valencia potrebbero aggiungersene altri (attenzione in particolare al Getafe) ma anche la Germania, dove è osservato dal Bayer Leverkusen.

Ancora è presto per capire quale strada prenderà effettivamente Pezzella, e tutte queste realtà qua sopra non sono andate oltre il semplice pour parler con i rappresentanti del calciatore e/o del club. La direzione però, al contrario di un Milenkovic col quale sarà provato un ultimo, seppur realisticamente ostico, tentativo di dialogo a tema permanenza, sembra tracciata e porta a un addio.