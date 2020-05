PEZZELLA E UN FUTURO INCERTO. I VIOLA PENSANO A KUMBULLA

Il futuro dei centrali di difesa gigliati è definito solo in parte. Sembra infatti che il club viola abbia ancora intenzione di puntare forte sul talento di Nikola Milenkovic (vista la svalutazione dei cartellini non sarebbe nemmeno conveniente privarsene proprio adesso) e l'esperienza di Martin Caceres. La conferma non appare invece così scontata per German Pezzella, il cui agente Martin Guastadisegno ha in qualche modo scelto di non rispondere, di fatto, alla nostra domanda sulla permanenza o meno del suo assistito a Firenze, un mese fa circa (CLICCA QUI).

A mettere la pulce nell'orecchio è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, sulle cui pagine viene scritto che i viola sono alla ricerca di qualcuno con caratteristiche diverse rispetto al classe '91, di qui la sua (più o meno) imprevista messa in discussione. E' tra l'altro noto ormai da tempo l'interesse di Roma e Napoli per il capitano della Fiorentina, pertanto le eventuali pretendenti non mancherebbero di certo. Il profilo che secondo il quotidiano sopracitato interesserebbe al club di viale Manfredo Fanti è quello di Marash Kumbulla, difensore albanese in forza all'Hellas Verona.

A soli vent'anni il giocatore ha avuto modo di mostrare la sua stoffa in ben 18 sfide di Serie A più una di Coppa Italia, durante la stagione attuale, disputando cioè il 73% degli impegni gialloblù fino ad ora. Non male. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni (CLICCA QUI), tra Fiorentina, veneti ed entourage del classe 2000 ci sono stati diversi contatti per capire la fattibilità dell'operazione, senza contare che l'affare Sofyan Amrabat concluso a gennaio ha ulteriormente migliorato i rapporti tra i club. Non si escludono quindi novità in vista della sessione estiva di calciomercato.