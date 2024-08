PETROVIC, Portiere sondato ma idea già tramontata

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di luciana.magistrato

La BBC oggi ha rilanciato Djordje Petrovic come idea per la porta della Fiorentina oltre che per quella dello Strasburgo. Nei discorsi con il Chelsea per Casadei è finito anche il nome del portiere serbo. Ma per la Fiorentina secondo quanto appreso da Firenzeviola.it l'ipotesi è già tramontata e il nome del portiere è stato depennato dall'elenco.