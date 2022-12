PEREYRA, I viola provano ad anticipare la concorrenza

In vista del prossimo mercato di riparazione, la Fiorentina, sta iniziando ad attenzionare i primi profili. Un calciatore che sicuramente piace a Pradè è Roberto Pereyra dell'Udinese. La Fiorentina, visto il contratto in scadenza dell'argentino, sarebbe pronta a fare un'offerta ai Pozzo per portare l'ex Juventus a Firenze già nel mese di gennaio. A riportarlo è il Messaggero Veneto.

CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.