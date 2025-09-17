Perché ha scelto Firenze e il rapporto con Dodo: cosa ha detto Tariq Lamptey

Va in archivio una giornata che ha visto il nuovo arrivato Tariq Lamptey presentarsi in conferenza stampa al Viola Park. Un momento in cui l'esterno destro arrivato dal Brighton ha potuto spiegare i perché della scelta della Fiorentina e soprattutto le sue aspirazioni della stagione.

"Sono un giocatore molto flessibile, posso giocare in vari ruoli. Mi impegnerò a dare il 100% in ogni ruolo. Mi piace giocare sulla destra in vari ruoli ma abbiamo una grande rosa. Sono felice di stare qua e spero che tutti noi possiamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Lamptey che ha confessato come la Fiorentina lo stesse seguendo da diversi anni. Infine un commento sul rapporto con Dodo, con cui condividerà la fascia: "Ho parlato tanto con Dodo che mi ha accolto benissimo. Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina e della città. Sono felicissimo di essere qua".

