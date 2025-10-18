Per Milano infortunati della Fiorentina tutti recuperati ma Richardson dà forfait

Per Milano infortunati della Fiorentina tutti recuperati ma Richardson dà forfaitFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina è potuta partire per Milan, nel pomeriggio, con i giocatori infortunati nell'ultima partita con la Roma (Dodo e Fazzini), in Nazionale (Kean e Pongracic) o di lunga data (Sohm) tutti recuperati e convocati. Una bella notizia dunque per Pioli che potrà scegliere il miglior undici. Unica defezione invece quella del centrocampista Richardson alle prese con malanni di stagione e lombalgia.