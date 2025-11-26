Pengue su Lamptey: "Procede bene, ha iniziato a lavorare sul campo"

vedi letture

Una delle news più cliccate della giornata su FirenzeViola.it è il report della Fiorentina sugli infortunati in casa viola. Così il medico sociale del club, Luca Pengue su Lamptey: “Procede molto bene, siamo a due mesi e quattro giorni dall'intervento chirurgico, sta procedendo tutto secondo i piani dopo il controllo fatto con il professor Mariani pochi giorni fa. Siamo tutti contenti del livello raggiunto, abbiamo iniziato a lavorare sul campo con lavori di corsa e cambi direzione. Oggi abbiamo introdotto anche la palla in modo leggero”.

Clicca qui per l’articolo completo!