Dov'è finito Comuzzo? Adesso il Soldato è chiamato a risalire la china

© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

Tra gli articoli più letti del giorno su FirenzeViola.it c’è l’approfondimento su Pietro Comuzzo. In tanti si chiedono dove sia finito, non solo alla luce delle difficoltà evidenziate da Pablo Marí ma anche perché recentemente pare sparito dai radar. Lui, il Soldato Comuzzo, era diventato nella prima parte della scorsa stagione un fiore all'occhiello per il club e un titolare praticamente inamovibile. Adesso però deve risalire la china.

