PEDRO, Prandelli vuole vederci chiaro: lo studierà

Nell'editoriale realizzato stanotte da Mario Tenerani per FirenzeViola.it si legge del futuro del centravanti brasiliano Pedro. Il sospetto che in Brasile sia più facile masticare gol esiste da sempre - scrive il giornalista - ma sono tanti anche quei campioni che hanno fatto bene là e qui da noi. Poi ci sono stati anche quelli come Gabigol: meteora interista e adesso di nuovo goleador in patria. Il dubbio, dunque, resiste. Legittimo, ma dubbio per dubbio vale anche quello che sta permeando le menti dei dirigenti viola, in testa Pradè. A gennaio la società viola ha scelto comunque di tenersi una uscita di sicurezza, inserendo una “recompra”. In più ci sono rapporti molto forti col giocatore, con chi lo assiste e col Flamengo. Morale: se la Fiorentina decidesse di riportarlo in Italia l’operazione tecnicamente sarebbe possibile. Pedro è rimasto male per la bocciatura, ha l’anima ferita, ma di Firenze si era innamorato. Puntare sul suo orgoglio graffiato e sulla voglia di urlare ai fiorentini che si sono sbagliati sul suo conto, potrebbe essere una bella idea. E se i dirigenti della Fiorentina si stanno facendo delle giuste domande su Pedro, in casa viola c’è chi può trovare le risposte adeguate: Cesare Prandelli. Il tecnico vuole vederci chiaro, non fosse altro per una stimolante curiosità, tipica di chi si ciba di calcio. Prandelli lo studierà a fondo per capire se Pedro sia buono solo per il Brasile, dove le difese, questo sì, sono molto più allegre di quelle italiane - che beninteso sono meno rigide di qualche tempo fa - o se al contrario sia il numero 9 di cui la Fiorentina ha un gran bisogno. I gol di Pedro fanno molto rumore e prima di perdere definitivamente un calciatore capace di trasformarsi in uno storico rimpianto, sarà bene produrre tutte le valutazioni e gli approfondimenti del caso. Gli eventuali successi di Pedro lontani dall’Arno equivarrebbero a delle lame infilzate nelle carne di chi non ci ha creduto".

