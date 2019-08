PEDRO, È fermo da inizio agosto: lesione alla coscia

Il nome di Pedro Guilherme, attaccante classe '97 di proprietà del Fluminense, è uno di quelli associati al calciomercato della Fiorentina. Anche oggi il ds viola Pradè, in conferenza stampa, ha ribadito: "Ci piace tanto ma ha un costo al momento troppo alto. E non vogliamo togliere spazio ai giocatori già in rosa". Una conferma di interesse, dunque, con però una parentesi doverosa a livello economico. Ce ne sarebbe un'altra, inoltre, da porre.

Questa riguarda le condizioni fisiche del brasiliano, che si è rimesso in piedi dopo il brutto infortunio al legamento crociato sofferto l'anno scorso, ma che attualmente si trova ancora costretto a star fermo ai box. Da ormai inizio agosto, infatti, il 22enne non sta più scendendo in campo con la divisa del Tricolor, ed il motivo è identificabile in un infortunio. Una lesione ad un muscolo posteriore della coscia che si sta rivelando più fastidioso di quanto previsto. E che ancora lo costringerà lontano dai campi. Un fattore senz'altro valutato anche dalla dirigenza viola, in queste ore.