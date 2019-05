PARMA-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV

Sembra incredibile ma quindi l'ultima di campionato sarà decisiva per non andare in Serie B. Una Viola anche sfortunata adesso si trova in una pessima situazione. Restate con FirenzeViola.iti con tutte le notizie e le voci dal post-partita

90' +5' - Finisce al Tardini. Niente da fare: la Fiorentina cade anche a Parma e si inguaia fortemente nella lotta retrocessione. Adesso sarà fondamentale l'ultima partita in casa contro il Genoa

90' +4' - Giallo per Benassi

90' +4' - Punizione fischiata al Parma con Montella che perde la testa, manda a quel paese l'arbitro e lascia il campo

90' +3' - Altro cross di Chiesa, questa volta tra le braccia di Sepe. Esulta il Tardini

90' +2' - Doppio cross pericoloso di Chiesa, alla fine messo in angolo. Anche questo corner battuto male da Biraghi: allontana il Parma

90' +2' - Destro dalla distanza di Muriel, murato probabilmente da dei compagni viola

90' - Niente rigore, mentre vengono assegnati 4 minuti di recupero

90' - Cerca il rigore Chiesa, colpito da Gagliolo in area. Giacomelli lascia proseguire e non ravvisa li estremi per il penalty

89' - Chiesa forza la giocata per Muriel. Allontana ancora una volta il Parma

88' - Muriel conquista un corner dopo un'azione un po' rocambolesca al limite dell'area. Niente di fatto poi dal corner con il Parma che libera l'area

87' - Milenkovic sbaglia un tocco largo per Chiesa e permette al Parma di respirare. Per ora non riesce a sfondare la Fiorentina

85' - Attacca a testa bassa adesso la Fiorentina, anche sfortunata quest'oggi come nelle ultime gare va detto

84' - Cambio anche nella Fiorentina: entra Vlahovic al posto di Dabo

84' - Cambio nel Parma: fuori Sprocati, dentro Dimarco

81' - Incredibile al Tardini. Il Parma sblocca la gara e inguaia la Fiorentina, che adesso dovrà cercare un disperato pareggio

80' - GOL DEL PARMA! Da palla inattiva un cross di Scozzarella viene toccato da Ceravolo e poi finisce sulla testa di Gerson, che commette così autogol

79' - Incredibile errore di Milenkovic! Il serbo colpisce in spaccata a un metro dalla porta ma non la prende bene e il pallone finisce sul palo. La palla non vuole entrare!

78' - Muriel! Si vede per la prima volta il colombiano con un tiro da fuori area. Tocco di Grassi e palla che esce non di molto

77' - Cross di Biraghi dalla sinistra che non trova ancora una volta nessuno in area. Rinvia il Parma

77' - La Fiorentina prova adesso a rallentare ulteriormente il ritmo. I viola, soprattutto a centrocampo, appaiono piuttosto stanchi

76' - Non è rigore. Riparte Lafont col rinvio dal fondo

75' - Rischia tantissimo Ceccherini! Intervento in area su Sprocati con l'attaccante del Parma che casca, anche se il contatto è stato veramente lieve. Per Giacomelli non è rigore ma si attende il silent check del VAR

74' - La difesa viola respinge la punizione ma gestisce sempre palla il Parma

73' - Dabo stende Sprocati sulla destra e regala una buona punizione al Parma, che crosserà al centro dell'area

72' - Fiorentina stanca e Parma che avanza adesso, quando mancano poco meno di 20 minuti al termine della gara

71' - Chiesa! Dribbling secco in area e poi tiro rasoterra con il sinistro: blocca Sepe

70' - Buona azione di Dabo sulla destra anche se il suo cross viene facilmente respinto dalla difesa del Parma

69' - Cambio nella Fiorentina: esce Simeone, entra Muriel

69' - L'Empoli va sul 3-1! Di Lorenzo porta in vantaggio di due gol gli azzurri che a questo punto inguaiano molte squadre

68' - Cambio nel Parma: esce Stulac, entra Scozzarella

67' - Benassi salva sulla linea! Kucka colpisce con un grande stacco in area e il pallone scavalca Lafont, ma Benassi riesce a salvare in spaccata

66' - Giacomelli inspiegabilmente non fischia una gamba tesa a Grassi, che poi conquista un corner sulla sinistra

64' - Ha segnato ancora l'Empoli, adesso in vantaggio 2-1 sul Torino. La Fiorentina sarebbe comunque salva con questo punteggio, il Parma no

63' - Per ora non sta succedendo praticamente niente, con le squadre che forse sono state informate del punteggio di Empoli

60' - Fase di gioco un po' confusa adesso in campo. La Fiorentina prova a gestire il risultato, il Parma non riesce a spingere

59' - Simeone resta a terra dopo un pestone in area da parte di Gagliolo. Palla che finisce fuori ma Giacomelli non ravvede il fallo

58' - La notizia che tutti aspettavano: il Torino ha pareggiato contro l'Empoli

56' - Enorme occasione per Vitor Hugo! Colpo di testa perfetto del brasliano da un paio di metri: la sua conclusione viene incredibilmente respinta da Kucka sdraiato a terra

56' - Buona azione della Fiorentina con Dabo che guadagna un calcio d'angolo sulla destra

55' - Barillà finisce a terra in area dopo un contatto con Milenkovic. Giacomelli lo invita a rialzarsi

54' - Chiesa spreca una buona ripartenza propiziata da Veretout. Barillà ferma il talento viola in un 3 contro 3

53' - Cambio nel Parma: esce Gervinho, entra Grassi

52' - Sbaglia la sventagliata per Biraghi col sinistro Benassi, che mette così fine all'azione prolungata della Fiorentina

52' - Gestisce palla adesso la Fiorentina, brava a far girare la sfera in fase offensiva. Per ora però non riesce a trovare altri spazi nella difesa del Parma

50' - Milenkovic fallisce un'ottima occasione da corner, anche se Giacomelli aveva fermato il gioco per un fallo su Kucka

49' - Benassi! Altra occasione per la Fiorentina, sempre propiziata da Chiesa che recupera palla in area e la serve a Benassi. Controllo e tiro col sinistro, messo in corner da Sepe

48' - Chiesa! Traversa del 25 viola! Grande giocata su Gagliolo e poi tiro-cross che viene deviato da Sepe sul palo alto. Fiorentina vicina al vantaggio!

47' - Dabo fermato tutto solo in area dopo un contrasto in area con Bastoni: protesta il francese perché il contatto con era dei più duri

46' - Subito un contrasto ruvido tra Gagliolo e Simeone: i due restano a terra e dopo essersi rialzati si scambiano qualche parola

45' - Si riparte!

Rientrano in campo le squadre. Buone notizie per la Fiorentina: almeno all'inizio ci sarà Federico Chiesa

--- INTERVALLO ---

45' +2' - La difesa viola rspinge la conclusione di Stulac e Giacomelli fischia due volte. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0

45' +2' - Kucka conquista una punizione pericolosa nei pressi del limite dell'area

45' - Assegnati 2 minuti di recupero

45' - Simeone! Altra ottima occasione per l'attaccante argentino, assistito da Chiesa. Questa volta l'errore però è palese perché però non riesce a centrare la porta di Sepe da ottima posizione

44' - Sul corner colpisce tutto solo in area Vitor Hugo ma il suo colpo di testa a botta sicura viene murato. Altra buona occasione per i viola

43' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Benassi ruba palla in area e poi la passa in mezzo a Simeone, anticipato per pochissimo da Iacoponi

43' - Rientra in campo Chiesa, che quindi prova a non mollare e a stringere i denti

42' - Il numero 25 viola esce zoppicando ma per ora non sembra essere pronto un cambio. Forse ce la fa a continuare

41' - Problemi anche per Federico Chiesa! Un'altra tegola per Montella che dovrà presumibilmente rinunciare al suo miglior giocatore

40' - Traversa di Gagliolo! Il centrale del Parma colpisce di testa da pochi metri con il pallone che si stampa sul palo alto della porta viola. Sugli sviluppi dell'azione ci prova poi Sprocati con Lafont che blocca basso

39' - Kucka col destro dai 20 metri: Biraghi mura in corner con il Tardini che prova ad alzare la voce

38' - Simeone! Bel sinistro del Cholito dal limite dell'area: Sepe resta immobile con il pallone che esce di pochissimo

37' - Stulac prova un incrocio tra un tiro e un cross che finisce alto sopra la traversa sotto gli occhi attenti di Lafont

36' - Fallo di Milenkovic vicino al limite dell'area destro. Punizione potenzialmente pericolosa per il Parma

35' - Kucka prova la conclusione dai 45 metri avendo visto Lafont fuori dai pali. Tiro che non spaventa il francese che però deve stare attento

34' - Alla battuta va Veretout, che calcia però troppo forte. Palla che finisce sul fondo

33' - Chiesa viene steso sulla trequarti da Bastoni. Punizione per la Fiorentina che metterà in mezzo un cross

33' - Combinazione pericolosa in area tra Chiesa e Veretout: il numero 25 sbaglia però il passaggio di ritorno per il francese

32' - Milenkovic prova l'imbucata per Simeone ma il pallone è irraggiungibile

30' - Primo pallone toccato intanto da Dabo, che dalla destra prova un cross velleitario respinto dalla difesa del Parma

29' - Arrivano intanto aggiornamenti da Empoli: Acquah ha portato in vantaggio i padroni di casa sul Torino

28' - Cambio nella Fiorentina: entra Dabo, esce l'infortunato Mirallas. Primo possibile turning point della gara

27' - Esce sulle proprie gambe dal campo Mirallas, ma Montella prepara già il cambio: pronto Dabo

27' - E' molto dolorante Mirallas che si accascia a terra. Pallone fuori, entra lo staff medico. Anche Gervinho richiede cure alla propria panchina

26' - Destro strozzato da Mirallas che aveva una buona occasione dal limite dell'area. Il belga si tiene poi la coscia, speriamo non sia nulla di grave

25' - Benassi fermato dall'arbitro per un fallo a centro area sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Il centrocampista stava per concludere a botta sicura

24' - Tentativo dai 30 metri di Stulac che finisce nel settore ospiti occupato dai tifosi della Fiorentina accorsi a Parma

23' - Gagliolo! Colpisce il centrale ducale al centro dell'area ma il suo colpo di testa finisce fuori non di molto dalla porta di Lafont

22' - Fallo commesso da Biraghi su Sprocati che regala una pericolosa punizione al Parma sulla sinistra viola

22' - Ripartenza pericolosa della Fiorentina sprecata da Mirallas, che prima non controlla bene un'imbucata di Chiesa e poi cerca una soluzione complicata per Simeone in area. Riparte il Parma

20' - Passaggio di Chiesa troppo lungo per Benassi, che altrimenti sarebbe stato tutto solo in area. Buona l'idea, meno l'esecuzione

18' - Due cross pericolosi dalla destra, prima di Mirallas e poi di Chiesa. Pur essendo in buon numero in area però nessun giocatore viola riesce a trovare il pallone

17' - Barillà! Ottima occasione per il Parma con il centrocampista che tira tutto solo al limite dell'area con il destro: la conclusione è debole e viene bloccata da Lafont, ma che rischio per la Fiorentina...

16' - Altra buona chiusura di Gerson, questa volta su Gervinho. Il lancio del brasiliano poi non riesce a trovare Chiesa in ripartenza

15' - Biraghi tenta il destro da fuori dopo un'incursione respinta di Mirallas. Palla in curva

14' - Ottima copertura di Gerson su Ceravolo che si era liberato con il fisico di Vitor Hugo. Il centrocampista viola rientra bene, si mette davanti e guadagna fallo

13' - Veretout calcia dai 25 metri dopo una combinazione con Gerson. Tiro rasoterra bloccato facilmente da Sepe

11' - Gerson prova l'imbucata per Simeone, bloccato però da Gagliolo con una spallata. I due poi vanno testa contro testa, sintomo della tensione che si respira anche in campo

10' - Nulla di fatto dal corner, allontanato dalla difesa viola

9' - Palo di Gervinho! L'ivoriano viene servito in area e prova il destro che, deviato, si stampa sul palo e finisce in corner. Questa volta il brivido è stato per Lafont

8' - Altra percussione di Chiesa che questa volta prova il passaggio per Simeone in area, un po' troppo defilato per il Cholito che non riesce a girarsi. Il pallone finisce sul fondo

7' - Chiesa! Il primo squillo della gara porta il numero 25 sulle spalle: Simeone conquista palla sul disimpegno ducale e lancia il capitano viola verso la porta. Chiesa si sposta il pallone sul sinistro e calcia: palla fuori di pochissimo. Brivido per Sepe

5' - Mirallas prova a spingere sulla destra ma Barillà ringhia su di lui e lo costringe a perdere palla

4' - Detto fatto: Giacomelli fischia subito due falli a centrocampo fatti dalla Fiorentina

4' - Il metro dell'arbitro sembra voler lasciar correre molto. Prima un contatto su Kucka, poi su Mirallas non vengono puniti con il fallo

3' - Ci prova Benassi dopo una ribattuta su un cross di Mirallas. Il tentativo del centrocampista viola viene murato

1' - Fischi del Tardini mentre la Fiorentina prova subito ad attaccare. Un cross di Biraghi dalla sinistra non trova nessuno al centro dell'area

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina

14.52 - Montella deve invece rinunciare a Pezzella che ancora non ha recuperato definitivamente dalla frattura allo zigomo: al centro della difesa va Vitor Hugo e a destra Ceccherini. Novità in attacco: Muriel va in panchina, al suo posto gioca Simeone. Centrocampo con Benassi, Gerson e Veretout di rientro dalla squalifica

14.50 - Prima di raccontare la sfida, uno sguardo alle scelte dei due allenatori. D'Aversa deve fare a meno di Inglese ma ritrova Kucka a centrocampo. Difesa senza Bruno Alves, l'attacco sarà invece retto da Ceravolo con Gervinho in appoggio: l'ivoriano sarà il pericolo numero 1 per la difesa viola

Parma e Fiorentina si apprestano a giocare quello che potrà diventare un match decisivo in ottica salvezza. Sembrava incredibile solo fino a qualche settimana fa, ma dopo 9 partite senza vittoria dei ducali e addirittura 12 da parte dei viola, le due squadre si sfidano quest'oggi al Tardini per guadagnare punti fondamentali per restare nella massima categoria del calcio italiano. Con gli occhi puntati a ciò che succederà ad Empoli, alla squadra di Montella basta in ogni caso un punto per essere matematicamente salva, il Parma invece pur con 3 punti potrebbe non essere ancora al sicuro. FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Gazzola; Stulac, Kucka, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: Roberto D'Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Gerson, Benassi; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Vincenzo Montella