FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non potrà essere una partita come le altre quella di domani sera al Franchi per Fabiano Parisi. Non tanto (o non solo) perché continuerà la sua striscia di partite da titolare in Serie A arrivando a quattro, ma anche perché davanti si troverà quell'Empoli che lo ha portato e lanciato nel grande calcio. Un'operazione portata a termine la scorsa estate che ha finalmente (ri)portato un talento cresciuto in azzurro a Firenze, dopo tanti nomi accostati alla Viola mai arrivati all'ombra del Campanile.

Parisi dopo un primo, piccolo, periodo di apprendistato sembra già pronto a prendere possesso della fascia sinistra della Fiorentina. Complici i problemi fisici di Biraghi, accusati prima della sosta e durante il ritiro con l'Italia, lo scippo è servito: le partite da qui alla fine della stagione saranno ancora tante, ma ad oggi Parisi è avanti nelle gerarchie rispetto al capitano viola, che mantiene comunque un ruolo anche carismatico all'interno della rosa.

Classe 2000, una corsa e una tecnica che hanno già conquistato Firenze, a Napoli è stato bravissimo a resettare subito dopo l'errore che poteva costare caro per l'1-1 dei partenopei, poi asfaltati nel finale di gara con quella sgroppata che ha portato alla rete di Nico Gonzalez. Al Franchi contro l'Empoli un'altra occasione per mettersi in mostra, stavolta davanti ad Andreazzoli che già lo ha conosciuto e sta preparando le contromisure per fermarlo.