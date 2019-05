PARDO, La dirigenza viola ha sottovalutato Pioli

A margine della premiazione del 18° Memorial N. Galli, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato così dal parco: "La Fiorentina rischia la Serie B ma penso che l'Inter batterà l'Empoli. Pioli rappresentava qualcosa di più per i giocatori e questo è stato sottovalutato dalla dirigenza viola. I giocatori non sono pronti per lottare per la salvezza loro non ne sono abituati. Di società solide in Italia non ce ne sono poche per questo c'è da stare attenti. Non so che clima ci sarà domenica. Montella non sta rendendo ma secondo me ha il diritto di restare anche anno prossimo. Dopo Bergamo c'è stato un appagamento".