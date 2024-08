PAR-FIO, Reazione viola ma al 45' decide Man: 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina a tratti in difficoltà e sotto di un gol dopo i primi 45 minuti della gara con il Parma, che conduce 1-0 grazie al gol di Man. I viola provano a giocare e fanno vedere buone cose ma il Parma è più in palla Già nei primi minuti con Terracciano è costretto ad una doppia super parata, in particolare su Mihaila che poi trova anche l'ultimo tiro ma lo spreca malamente mandando alto. Anche Suzuki dall'altra parte nega il gol prima a Dodo poi a Colpani e Kean.

Ma sono fuochi di paglia prima che il Parma inizi a spingere con Bonny che favorisce gli inserimenti dei compagni. E' una sua azione che al 22' porta al vantaggio ducale: assist per Man che non trova l'opposizione di Comuzzo e trafigge Terraggiano sul palo più lontano. Al 27' è ancora lii a favorire l'inserimento di Sohm che per fortuna viola colpisce la traversa, poi Terracciano sbroglia. La Fiorentina reagisce nei minuti finali e Suzuki deve opporsi al gran tiro di Kean prima e di Colpani poi.