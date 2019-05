PAR-FIO, È 0-0 al 45' ma quante occasioni

Finisce 0-0 il primo tempo dello stadio Tardini tra Parma e Fiorentina: viola vicini al gol già al 6’ con un diagonale di Chiesa che esce di poco, ma dopo tre minuti il Parma centra un palo con Gervinho. A metà della prima frazione i padroni di casa vanno ancora una volta vicini al vantaggio con una traversa colpita di testa da Gagliolo mentre in chiusura di tempo Simeone ha due chances per segnare (di piede da zero metri e con un tiro dalla distanza) ma la palla finisce sempre fuori.