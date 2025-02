Palladino studia il ruolo migliore per Fagioli che intanto si gode la cucina fiorentina

Domenica c'è Fiorentina-Como, che vede il ritorno di Ikoné. Ma in casa viola c'è attesa per il possibile esodìrdio dal 1' di Nicolò Fagioli dopo il debutto in corsa a San Siro. Palladino lo considera un jolly capace di giocare in più ruoli e dunque domenica il tecnico potrebbe farlo giocare a centrocampo, magari con Folorunsho e Mandragora in caso di centrocampo a tre o come trequartista vista l'assenza di Kean.

Intanto il giocatore si gode Firenze ed anche stasera era a cena in uno dei ristoranti di Fiesole più panoramici e frequentati dai tesserati viola, alcuni dei quali proprio con lui.