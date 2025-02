FirenzeViola Fagioli, da trequartista a regista come Pirlo. Domenica che ruolo?

Domenica alle 12:30 sarà il momento di Fiorentina-Como. Tutta l'attenzione del mondo viola è, ovviamente, concentrata sull'attacco e su chi potrà sostituire Moise Kean, squalificato dopo l'ammonizione presa al 66' a San Siro per un fallo su Barella. Oltre al dilemma riguardante la punta centrale, Palladino nella sua testa sta pensando anche alle tante alternative che adesso, vista l'abbondanza, ha a centrocampo. A partire dalla posizione migliore in cui schierare Nicolò Fagioli.

Fagioli, da trequartista a regista?

Dopo l'esordio in maglia viola lunedì sera a San Siro, domenica Nicolò Fagioli è pronto a giocare la sua prima partita da titolare con la Fiorentina. Contro il Como infatti l'ex Juventus dovrebbe partire dal primo minuto anche se ancora non è chiaro in quale ruolo. Nato trequartista, il classe 2001 piacentino verrà spostato da Fabio Pecchia in cabina regia, trovando così la posizione che lo ha lanciato nel grande calcio. Una storia simile a quella vissuta in giovane età da Andrea Pirlo. Anche l'ex Milan e Juventus, dopo aver esordito in Serie A dietro le punte, venne spostato, prima da Mazzone al Brescia e poi da Ancelotti al Milan, davanti alla difesa. Tornato in bianconero dopo l'esperienza in Serie B a Cremona, Fagioli con la casacca della Juventus ha quasi sempre giocato in mediana. Lunedì sera a San Siro invece ha fatto il suo esordio in maglia viola da trequartista.

Fagioli, la posizione dipende dal modulo

Entrato al 66', l'ex Juventus ha giocato dietro le punte, trovando anche un ottimo filtrante per Moise Kean in uno dei suoi primi palloni toccati, fino all'entrata in campo di Gudmundsson al minuto 80, quando ha leggermente arretrato il suo raggio d'azione. Domenica dovrebbe partire dal primo minuto e la sua posizione dipenderà anche dal modulo che Palladino sceglierà di schierare tra il 4-2-3-1 e il 4-4-2/4-4-1-1. Con la prima soluzione più probabile che l'ex bianconero giochi sulla trequarti con due tra Mandragora, Cataldi, Adli e Richardson (favoriti i primi due) in mediana. Se invece Palladino decidesse di optare per le due punte, verosimilmente Beltran e uno tra Gudmundsson e Zaniolo, probabile che Fagioli torni a fare il costruttore di gioco davanti alla difesa.