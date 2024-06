PALLADINO, Parisi ok per il 3-4-3, ma anche come terzino

25.06.2024 13:05 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom Durante la conferenza stampa di presentazione al media center del Viola Park di Bagno a Ripoli (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), il nuovo allenatore viola Raffaele Palladino ha risposto a molte domande. Una tra queste riguarda Fabiano Parisi, giocatore trascurato nella parte finale di stagione, che Palladino vuole valorizzare come esterno di centrocampo: Parisi potrà convivere con Biraghi?

"Dipende non dal sistema, Parisi è perfetto nel 3-4-3 ma anche da terzino può fare bene. Farli coesistere diventa difficile perché sono simili, anche se Biraghi parte più da dietro come caratteristiche, ci lavoreremo, anche a Monza l'ho fatto adattando giocatori".