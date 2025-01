PALLADINO, In conferenza ha chiarito la sua posizione

FirenzeViola.it

Giornata di conferenza stampa e di spiegazioni quella appena conclusa per Raffaele Palladino. Il tecnico viola dal Viola Park ha spiegato la sua posizione e ha aggiornato sulle ultime della sua rosa a due giorni di distanza dalla sfida di domenica sera contro la Lazio. Sulla cena di squadra ha detto: "Sono totalmente false le voci che vorrebbero lo spogliatoio disunito. Noi veniamo sempre a lavoro col sorriso al Viola Park e c'è sempre stata unità di intenti. Abbiamo condiviso momenti piacevoli a livello umano. I ragazzi faranno di tutto per uscire da questo momento qua: io voglio bene ai miei ragazzi e loro remano tutti dalla stessa parte". E mentre ha rassicurato sulla sua posizione ben salda sulla panchina viola, ha spiegato anche cosa vuole dal mercato: "Indubbiamente Folorunsho è arrivato subito perché era una pedina mancante e dunque la società si è attivata subito. Su altri ruoli dico che il mercato di gennaio è diverso da quello estivo: so che la società ha più trattative aperte e spero che si possano chiudere nel più breve tempo possibile".

