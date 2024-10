PALLADINO: "DOMANI IN CAMPO I MIGLIORI. GUD RECUPERERÀ PRESTO. LO "SPOILER" DI DODO..."

Così Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il San Gallo. Rischio sottovalutazione?: “E’ un concetto che la mia squadra non conosce. Sono certo che domani chi scende in campo sa di dover dare il massimo. Giocheremo in un ambiente caldo, non dovremo sottovalutare nulla, chi giocherà dovrà dare battaglia. La gara di Lecce non ci deve impedire di affrontare al meglio la sfida di domani”

Turnover massiccio?: “Domani scende in campo la formazione migliore che abbiamo, li abbiamo studiati, hanno grandi individualità, ci dispiace per Gud ma abbiamo un grande staff medico, speriamo in un recupero più rapido".

Una nuova Fiorentina?: “Non leggo e non ascolto nulla, sono rimasto sempre concentrato sul lavoro, e poi sono in questo mondo da più di 20 anni e so come funziona, so che quando mancano i risultati arrivano critiche. Ho equilibrio e anche i miei ragazzi lo hanno, anche se nel mondo del calcio so che esiste poco equilibrio. Serve mantenerlo senza esaltarsi o deprimersi a seconda dei risultati. Anche quando faticavamo nei risultati abbiamo perso una sola partita, sapevo che era solo una questione di tempo, non abbiamo segreti, si tratta di continuare a lavorare e fare in modo che la conoscenza tra i calciatori aumenti".

Beltran, Colpani o Adli come sostituti di Gudmundsson?: “Ci possono giocare in molti, Beltran, ma anche Kouamè, Adli e pure Bove. La fortuna è che ho calciatori intelligenti, valuteremo in base agli avversari che caratteristiche servono”.

Cosa aspettarsi di diverso rispetto al Saints: "Io amo tutti i miei giocatori, ricordiamoci che contro i Saints eravamo ancora all'inizio del lavoro. Chi scenderà in campo dovrà giocare come sta facendo negli allenamenti, come sta facendo Ikonè e gli altri che si stanno allenando bene".

Il concetto di equilibrio: "Io lo ribadisco sempre alla mia squadra, ma mi piacerebbe ci fosse equilibrio anche in tutto l'ambiente. Sicuramente piano piano siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio in fase di possesso e di non possesso. Ora ci stiamo difendendo sempre meglio, la bravura dei ragazzi è stata quella di trovare la giusta sintonia facendo quel che chiedevo loro".

Il ricordo della Svizzera che ha eliminato l'Italia: "Conosco gli svizzeri, ho avuto modo di trascorrere molto tempo in questo paese grazie all'amicizia con un compagno di squadra, per questo mi aspetto una gara complicata"

Conference o campionato?: "Rispondo con tre obiettivi, campionato, Conference League e Coppa Italia hanno tutte lo stesso valore".

Gli obiettivi da qui alla prossima sosta: "Dodò ha preso una maxi multa per aver spoilerato i giorni liberi.... (ride, ndr). Ovviamente sto scherzando, ma credo che questi aspetti siano importanti a livello motivazionale, abbiamo serenamente chiarito la cosa ma a Dodò ho chiesto di essere più riservato".