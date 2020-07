PAGELLE, Terracciano decisivo, Duncan ok

TERRACCIANO – Strepitoso nel flipper in area, nei primi minuti, con due interventi d'istinto notevoli. Prosegue il riscaldamento prima sul tiro cross di Candreva poi buttandosi a destra per mandare in corner il tiro di Barella. Ringrazia il palo per il colpo di testa di Lukaku poi dice ancora no al belga da due passi. Ancora fortunato quando è Sanchez a colpire il palo. Decisivo, 7,5

MILENKOVIC – Prende spesso in consegna Sanchez e nel primo tempo riesce a limitarlo a dovere. Nel secondo tempo è coraggioso di testa a stoppare una punizione di Eriksen e tiene alta la guardia fino alla fine, 6,5

PEZZELLA – Tempista sull'ennesimo cross in area nel primo quarto d'ora perde comunque Lukaku nell'occasione del palo. Ancora sull'invito di Young per Lukaku non è cattivo prima di alzare di testa una bella punizione di Ribery. Sporca quanto basta il tiro di Sanchez che va sul palo a inizio ripresa e si spende in ogni angolo dell'area di rigore, 6,5

CACERES – Diagonale efficace in avvio sull'invito di Candreva per Lukaku oltre a qualche entrata d'esperienza, ma nell'ultima occasione nerazzurra del primo tempo è tagliato fuori. Attento nel corso della ripresa tiene alte le barricate, 6,5

VENUTI – Rischia sulla deviazione in area che trova Terracciano reattivo nel respingere, più tardi meriterebbe il fallo per l'intervento di Young non sanzionato dall'arbitro. Diligente anche nel secondo tempo, 6,

CASTROVILLI – Ci prova subito con un tocco filtrante per Cutrone che è in fuorigioco poi fatica a imporsi. Manca in cattiveria da buona posizione su un bell'invito di Ribery poi si fa ammonire e finirà in squalifica, 6

BADELJ – Parte malino facendosi superare troppo agilmente da Eriksen su una ripartenza nerazzurra. Resta particolarmente in ombra come gli è già capitato nel corso della stagione, 5

Dal 36'st PULGAR – S.v.

DUNCAN – Comincia bene gestendo a dovere palla e posizione, prosegue salendo di tono e intensità. Qualche segno di stanchezza in avvio di ripresa, da qui la sostituzione, ma la prova resta positiva, 6,5

Dal 5'st GHEZZAL – Entra benino in partita poi viene colpito duro da Barella, 6

DALBERT – La sofferenza dalla sua parte comincia presto con Candreva che trova spazi e tempi per i traversoni e con Lukaku che gli prende il tempo colpendo il palo. Termina la sua gara dopo cinque minuti nella ripresa per un problema fisico. Insufficiente, 5,5

Dal 5'st LIROLA – Compiti prettamente difensivi fino a quando su assist di Chiesa non trova la via del gol a tu per tu con Handanovic, 5,5

RIBERY – Primo squillo dopo una decina di minuti senza tuttavia angolare troppo. Resta riferimento della squadra ma oltre a un bel cross per Pezzella nel primo tempo non c'è molto altro. Resta freddo in area di rigore offrendo un gran pallone a Castrovilli in apertura di secondo tempo. Leggera flessione, 6

Dal 36'st CHIESA – Il tempo di entrare e sfodera un bell'assist per Lirola, 6

CUTRONE – Pescato in fuorigioco sul primo pallone della gara ne vede pochi altri nella prima frazione di gioco. Prima di essere sostituito avvia il contropiede che porta Castrovilli al tiro. Gara di sacrificio, 6

Dal 12'st KOUAME' – L'idea sarebbe quella di sfruttare la sua velocità, lui si mette a disposizione anche se nel finale in contropiede pecca in altruismo, 6

IACHINI – Esclude Chiesa dai titolari e si affida a Venuti sulla destra, davanti confermato Cutrone a fianco di Ribery libero di svariare. La sua squadra riesce a concludere raramente a rete, al contrario il risultato resta in bilico soprattutto grazie alle parate di Terracciano. In avvio di ripresa perde Dalbert per infortunio e inserisce Lirola poi richiama Duncan e Cutrone per Ghezzal e Kouamè. Anche se i suoi continuano a soffrire è sull'asse Chiesa-Lirola che sfiora il colpaccio, e al novantesimo porta a casa un punto simile al carattere che ha regalato a questa squadra, 6