PADOIN A FV: "CHE ERRORE NON CONFERMARE CACERES. ITALIANO? TRA I MIGLIORI IN A"

Tra i tanti addii annunciati quest’oggi dalla Fiorentina c’è anche quello di Martin Caceres. Il difensore, infatti, saluta Firenze dopo due stagioni. Per commentare questa separazione la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l’ex compagno per tanti anni alla Juventus, Simone Padoin.

Che compagno di squadra è stato Caceres per lei?

“È stato un compagno eccezionale. Martin è sempre disponibile ad aiutarti, felice e allegro. È abituato a dare una mano ai compagni in ogni momento. Secondo me è stato tra i migliori compagni di squadra che io abbia avuto in carriera”.

Come giudica i suoi due anni in maglia viola?

“In questi anni a Firenze ha sempre dato tutto. In questo biennio penso che sia stato indiscutibilmente uno dei migliori. È anche vero che quando ci si scontra con annate difficili è complicato emergere”.

Secondo lei la Fiorentina avrebbe dovuto confermarlo?

“Io penso proprio di sì. Ha dimostrato di essersi ripreso da alcuni infortuni del passato. Ha sempre dato il suo contributo alla causa viola. È un valore aggiunto anche nello spogliatoio. Aveva tutte le carte in regola per la conferma”.

Si parla di Torino e Cagliari per il suo futuro. Può dare ancora qualcosa alla Serie A?

“Sicuramente. Ha ancora solo 34 anni e può ancora dare tanto”.

Chiesa si è consacrato alla Juventus?

“Penso che sia stato tra i migliori quest’anno tra i bianconeri. Credo che questo si veda anche in Nazionale durante questi Europei. Federico ha raggiunto un appeal internazionale. Il trasferimento alla Juventus lo ha fatto crescere”.

Italiano può essere l’uomo giusto per risollevare la Fiorentina?

“Penso proprio di sì. Ha dismontato quest’anno e anche lo scorso a La Spezia di essere un ottimo tecnico. Ci ho giocato contro quando ero all’Ascoli. Ha trovato una salvezza quasi miracolosa. Va ad allenare una squadra non semplice più che altro dal punto di vista ambientale. I tifosi viola sono maniacali e questo comporta pressioni. La Fiorentina è una squadra importante. Secondo me il calcio di Italiano è tra i migliori in Italia”.