ODRIOZOLA, Più facile di Celik: presto la risposta

Sarà una giornata molto importante sul fronte terzino destro della Fiorentina: partito Lirola, l’attenzione del club viola si sta concentrando in particolare su due nomi, quello di Zerki Celik del Lille (campione di Francia in carica) e quello di Álvaro Odriozola del Real Madrid (già cercato dai toscani a gennaio, prima che poi il club decidesse di puntare su Malcuit). Le operazioni - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - sono molto diverse per la formula in ballo ed anche per questo in casa viola prevale l’ottimismo per arrivare all’ok di Odriozola, che arriverebbe a Firenze in prestito. Più difficile Celik, il cui valore è ben più alto e che la Fiorentina ha richiesto con la modalità del prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore, intanto, è attesa la risposta dello spagnolo, che dovrà sciogliere le sue riserve sulla proposta della società di Commisso.