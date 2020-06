OBIETTIVO FLORENZI: DAI BLUFF SPAGNOLI A UNA CORTE CHE HA FATTO BRECCIA

Le voci che provengono da Roma relative a un possibile asse di mercato con Firenze e il club viola non si placano anche mentre la società giallorossa deve fare i conti con una sempre più dura contestazione. Nessuna conferma a proposito di un interessamento per Petrachi, direttore sportivo in fuga da Pallotta & Co. dopo un solo anno di gestione. E' vero che Barone e Pradè sono alla ricerca di altri collaboratori, magari per cambiare anche gli oneri dei singoli dirigenti, ma è il profilo cercato è quello di uno scout di caratura internazionale, un po' come fu Macia per la prima gestione del ds romano.

Le questioni si fanno più calde invece quando si parla di calciatori. Perché da Roma fanno sapere che la Fiorentina non ha mollato per niente la pista che porta ad Alessandro Florenzi, nonostante l'entourage continui a far finta di puntare su un riscatto da parte del Valencia. Questa non è una possibilità concreta, visto che gli spagnoli hanno diversi problemi economici e che la società non pare intenzionata a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dai giallorossi per lasciarlo partire. Proprio per questo i viola non l'hanno mai perso di vista, con Pradè che ha continuato a inviargli messaggi "da amico" con un corteggiamento di lunga data che "goccia scava roccia" ha fatto breccia attirando le attenzioni del giocatore.

Per convincere la Roma potrebbe essere intavolato uno scambio, magari con quel Biraghi che piace dalle parti di Trigoria e che difficilmente ritroverebbe il favore dei tifosi viola tornando a Firenze. Le valutazioni non sono troppo distanti, magari abbassandola un po' da una parte e alzandola un minimo dall'altra, tutti potrebbero essere contenti, soprattutto visto che tradotto nella lingua di bilanci sarebbe comunque uno scambio che porterebbe ottime plusvalenze. Il problema è che i giallorossi prima dovranno trovare una nuova squadra per Spinazzola, compito non semplice perché essendo a bilancio a più di 20 milioni, l'esterno dovrà partire con una formula fantasiosa e comunque verso un club con buona disponibilità.

In ogni caso Florenzi resta tra i pensieri principali della Fiorentina per svariati motivi e se ci sarà la possibilità di affondare il colpo, si porterà in fondo. Lui vede la Viola come una grande occasione di rivincita e di rilancio in vista dell'Europeo. Mancini osserva interessato, altro sponsor che potenzialmente potrebbe dare una mano a Pradè e Barone per portare a compimento la trattativa.