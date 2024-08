NZOLA, REBUS CESSIONE: SULL'ANGOLANO ANCHE L'EMPOLI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se in questi ultimi giorni le prime pagine se le sono prese le trattative per Gudmundsson e Tessmann in entrata e quella per Nico Gonzalez in uscita, direzione Bergamo o Torino, rimane comunque d'attualità il capitolo relativo alle cessioni dei giocatori in esubero. Tra questi, oltre ad Amrabat, sempre in bilico tra il ritorno al Manchester United e l'approdo al Fenerbache di Mourinho in Turchia, a Ikonè, Brekalo e Kouame, c'è anche M'Bala Nzola. L'angolano, che non ha preso parte alla tournèe inglese della Fiorentina, dopo essere volato a Parigi per motivi familiari, è tornato a Firenze nei giorni scorsi e anche oggi pomeriggio si è allenato al Viola Park(QUI le immagini della sua uscita dal centro sportivo raccolte da FirenzeViola.it).

NON SOLO CAGLIARI E LECCE, INTERESSATA ANCHE L'EMPOLI

Il futuro di Nzola, dopo un solo anno in riva all'Arno, sembra essere sempre più lontano da Firenze. La punta ex Spezia vive ormai da separata in casa al Viola Park e i dirigenti gigliati aspettano solamente l'offerta giusta per lasciarlo partire. Le richieste del club toscano sono quelle di una cessione a titolo definitivo, ma non è da escludersi anche un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 10 milioni.

Per il centravanti classe 1996 si sono mosse soprattutto il Cagliari, Nicola lo conosce e lo porterebbe volentieri in Sardegna, e il Lecce. Sia i sardi che i salentini non sembrano disposti ad acquistare l'angolano a titolo definitivo e un altro problema è legato all'ingaggio di 1,5 milioni di Euro a stagione. Sullo sfondo resta viva la pista Genoa in caso di partenza di Retegui, mentre degli ultimi giorni sono le notizie degli interessamenti del Verona, che avrebbe solo fatto un sondaggio esplorativo, e soprattutto dell'Empoli.

L'ANNO IN VIOLA

Arrivato ufficialmente il 10 agosto scorso. sotto l'indicazione di Vincenzo Italiano che lo voleva di nuovo al centro del suo attacco anche a Firenze dopo averlo allenato a Trapani e La Spezia, M'Bala Nzola è pronto a lasciare la maglia viola dopo solo un anno. Un anno in cui non è riuscito a replicare l'ottima stagione, sia in termini di numeri che di prestazioni, disputata in Liguria. 7 gol, e 4 assist, in 47 partite tra tutte le competizioni. Statistiche al di sotto delle aspettative dei tifosi gigliati che la scorsa estate in lui e in Beltran speravano di trovare finalmente i degni sostituti di Dusan Vlahovic. Le speranze del popolo viola adesso sono riposte in Moise Kean, mentre per Nzola si prospetta una nuova avventura probabilmente sempre in Italia. Vedremo se al sole della Sardegna o del Salento, o magari ancora lungo l'Arno, questa volta però sulle rive empolesi.