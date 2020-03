NUOVOSTADIO, Tra le proposte Scandicci e Cascine

FirenzeViola.it ha scelto di interpellare i propri lettori in merito a dove potrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. Viste le mille difficoltà che l'attuale società sta avendo nel costruire il nuovo impianto per la squadra viola, abbiamo voluto raccogliere le idee. Tra queste, oltre alle più quotate Campi Bisenzio e restyling del Franchi (che vanno per la maggiore), sono state fatte proposte un po' per tutto l'hinterland fiorentino.

Partendo dall'ex caserma Gonzaga a Scandicci, passando invece per il comune di Signa e dintorni - qualcuno ci indica la frazione di Sant'Angelo a Lecore per esempio - o ancora l'area dell'ippodromo Le Mulina alle Cascine, quella dell'ex caserma Perotti a Coverciano, ma anche lo stadio che sta proprio di fronte al Franchi, quel Ridolfi che ospita baseball ed atletica. Meno votate, ma ugualmente interessanti, una serie di altre proposte: utilizzare l'area del Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, magari ampliandolo, buttare un occhio sul Valdarno (Figline e dintorni, si vedano le località suggerite di Le Borra e Matassino), o in situazioni di periferia cittadina, come tra Sesto Fiorentino e Castello (viene indicata un'area in fondo al viale XI agosto), all'Osmannoro, nel terreno di proprietà della famiglia Fratini, ma anche chi spera ancora nella soluzione Mercafir (e spiega che ci sarebbe un'area verde, più ridotta, nella zona sud) o propone l'area ex Longinotti, fornendo tanto di coordinate geografiche: 43°48’24.5″N 11°09’35.3.

