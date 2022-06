NUOVI RIFERIMENTI

Strano a dirsi, perché il finale di stagione ha raccontato di più di un protagonista nella cavalcata europea, eppure in attesa di un incontro fondamentale come quello in programma tra società e tecnico la Fiorentina è nuovamente alla ricerca di riferimenti. In panchina, certo, e d’altronde tutti si augurano che dal prossimo colloquio tra Barone e Italiano possa nascere nuova sintonia, ma anche in campo dove qualche pedina importante se n’è già andata.

Se il primo pensiero va a una corsia destra orfana di Odriozola, e dove la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare al brasiliano Dodò dello Shaktar Donetsk, è inevitabilmente la lontananza di Torreira a imporre idee chiare e movimenti importanti. Che possano riguardare inserimenti di spessore, elementi in grado di consentire le rotazioni tipiche di Italiano destinato comunque a poter puntare su di un Amrabat parso in crescita nel finale di stagione.

Primi settori del campo nei quali lavorare per fornire basi di lavoro da tramutare in offerte di mercato, visto che poi anche e soprattutto di questo parleranno la Fiorentina e Italiano. Bisognosi di trovare punti di riferimento anche in attacco, almeno per aggiungere potenziali reti a quelle messe a segno da gennaio in poi da Cabral e Piatek. Una coppia che potrebbe persino ritrovarsi insieme in quel di Moena, ma alla quale aggiungere un nuovo riferimento per consentire alla Fiorentina di giocarsi il prossimo anno su tre fronti.