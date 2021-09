NON SVEGLIATECI! RE MIDA-ITALIANO CI FA VOLARE CON LE SUE MAGIE

E vola vola si sa, sempre più in alto si va…e si torna a cantare questa hit che vuol dire solo cose belle per la Fiorentina! Siamo stati in testa alla classifica per poche ore perché in serata ci ha superato l’Inter ma mi sono goduta alla grande questi attimi da vertigini. Ora siamo tutti super gasati dalla situazione, ma vorrei trovare anche solo una persona che abbia scommesso che dopo quattro partite la Viola avrebbe avuto nove punti. È una piacevolissima sorpresa che sa davvero di “Miracolo Italiano”. Spesso si dice e si sente dire che la squadra la fanno i calciatori, che l’allenatore incide per una minima percentuale ma credo che quello che sta succedendo a Firenze possa smentire questa teoria.

Del Mister si è sempre parlato un gran bene ma io ritengo di essere come San Tommaso ed ho avuto bisogno di vedere coi miei occhi, di provare sulla mia pelle le emozioni che poteva darmi. E quante me ne stà dando! Di settimana in settimana, di formazione in formazione (che cambia puntualmente e non azzecchi mai chi schiererà ma l’importante è che chiunque gioca fa bene), di sorpresa in sorpresa ci ritroviamo una Fiorentina ai vertici che è una sensazione che non provavamo da moltissimo tempo.

Dopo ogni gara tessiamo inevitabilmente le lodi del nostro allenatore e non lo facciamo per piaggeria ma perché estasiati dal suo lavoro, dalla consapevolezza che tutti i suoi uomini stanno acquisendo, molti dei quali erano qui anche lo scorso anno, dal saper trasformare tutti e motivarli. L’esempio di ieri è Saponara, e quando è entrato ho storto un po’ la bocca ma chiedo umilmente scusa a Vincenzo nostro. Penso che Riccardo sia forse un eterno incompreso, un ragazzo dal carattere fragile che forse lo limita, ma il Mister lo sollecitava in campo con un “gioca come sai” che probabilmente è stato sufficiente a tranquillizzarlo e a rendere la sua e la nostra serata magica: un gol strepitoso e un assist per il raddoppio di Bonaventura. Penso che tutti noi tifosi avremmo voluto fare come Vlahovic e baciarlo sulla sua testolina pelata, ma anche buttarci nell’abbraccio che Saponara ha voluto dare al suo allenatore che si è trasformato in un monte di gioia con tutta la squadra.

Leggo da più parti ringraziamenti verso Gattuso e la sua fuga da Firenze e la cosa mi fa sorridere perché anche io ero fra coloro che si sono preoccupati per questo evento e, anche se non ringrazio Ringhio, ringrazio chi ha virato verso questo genio del pallone che è Italiano. Ormai è sulla bocca di tutti, ha riportato la Viola in una posizione più piacevole e il suo calcio è apprezzato apertamente dal mondo intero e fa innamorare sempre più i fiorentini. Pare Re Mida, quello che tocca diventa oro!

La sua bacchetta magica ha colpito contro il Genoa non solo Saponara, ma anche Duncan che è entrato per l’infortunio di Castrovilli (che sfiga Gaetano, rimettiti presto!) ed è stato nuovamente importante, ha giocato Quarta al posto di Milenkovic ed è andato bene, Callejon comincia a dare segni di vita dopo un anno di nulla, a sorpresa non c’era Torreira ma Pulgar ed il centrocampo non ne ha risentito soprattutto grazie ad un mostro come Bonaventura. Credo ormai di essermi invaghita di questo calciatore, del suo modo di giocare e della sua intelligenza tecnica e non solo. “Sono tra i più grandi e cerco di aiutare tutti” può sembrare una frase da libro Cuore ma in questa squadra, dove l’unione fa la forza, Jack è una sicurezza. È mancato al gol Vlahovic, è uscito e in panchina pareva stizzito ma stai tranquillo Dusan…Kokorin non ti prenderà mai il posto ed è refrattario anche alle magie di Vincenzo…per ora!

E martedì arriva l’Inter per un super match che può veramente lanciarci fra i grandi. Forse esagero visto che abbiamo giocato solo quattro gare, ma c’è bisogno di sognare e per ora non svegliatemi!

La Signora in viola