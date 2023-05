NON È FINITA, ADESSO IL RUSH. SABATO OCCASIONE PER I RIPOSATI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La sbornia post Coppa Italia si fa sentire ed è accompagnata da un senso di delusione misto alla consapevolezza di aver chiuso l'esperienza romana a testa alta, almeno a giudicare dalla reazione del capitano Biraghi: "Non abbiamo niente da recriminarci, ossia ciò che ci eravamo promessi". Non è tempo di perdersi d'animo, sia per l'ennesima dimostrazione d'affetto del pubblico fiorentino, sia per gli obiettivi ancora in piedi. Vedi la finale di Conference League a Praga (per la quale è iniziata la vendita dei biglietti).

Ma non solo. Evidentemente nella testa dei giocatori persiste la volontà di tentare il tutto per tutto pure in campionato, dove l'ottavo posto può ancora valere l'Europa in caso di esclusione finale della Juventus dalle coppe. "Intanto c’è da giocare sabato, perché il campionato non vogliamo mollarlo. Va onorato fino alla fine. Poi andremo a Sassuolo e infine la finale di Praga" ha puntualmente ricordato Biraghi. Perdipiù la possibilità di anticipare l'impegno col Sassuolo a venerdì 2 giugno è tutt'altro che remota.

Oggi intanto la prima seduta all'indomani della giornata comunque indimenticabile vissuta a Roma. Alle ore 17 la squadra viola, che ha fatto ritorno a Firenze in nottata, scende in campo al centro sportivo "Davide Astori" per un allenamento di scarico riservato a chi ieri ha giocato e completo per i rimanenti. I quali tra l'altro possono sperare in un'occasione dal primo minuto sabato, su tutti Igor, Barak e Kouame, ieri tenuti a riposo da mister Italiano e dunque pronti a dare man forte per l'ultimo sprint in Serie A.