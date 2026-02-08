Non c'è tempo da perdere, Viola già verso Como: oggi allenamento di scarico

Non c'è tempo da perdere, Viola già verso Como: oggi allenamento di scaricoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Ennesima serata amara per la Fiorentina, che ingoia un altro boccone tutt'altro che dolce nel sabato sera del Franchi. Col Torino arriva un pareggio beffardo, dilapidando così altri due punti in pieno recupero. La squadra di Vanoli però non ha tempo a disposizione per pensare e tergiversare, l'obiettivo è già concentrarsi sul match contro il Como di sabato prossimo. Per questo i viola tornano in campo già oggi, con una seduta di scarico prevista nel pomeriggio al Viola Park.