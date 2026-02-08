"Paralizzati dalla paura. Così la Fiorentina non si salva": il commento del CorSport

"Paralizzati dalla paura". È il titolo utilizzato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio per sintetizzare il momento che vive la Fiorentina, reduce dal pareggio in pieno recupero contro il Torino quando la vittoria era a un passo. "Se continua così, come fa la Fiorentina a uscire dal suo inferno?", si chiede il quotidiano, che analizza la gara del Franchi attraverso la penna di Alberto Polverosi: "Eppure i segnali sembravano tutti a favore dei viola. [...] Un altro bel segnale era la partita che la squadra di Vanoli stava giocando. Aggressiva (da vedere come Mandragora ha strappato la palla a Gineitis prima di consegnarla a Solomon per la labbrata dell’uno a uno), decisa, convinta delle sue qualità, a cominciare da quelle di Fagioli, leader assoluto della manovra viola. Poi Parisi, Solomon, ora anche Harrison e di nuovo Kean, decisivo come serve alla Fiorentina e come servirà alla Nazionale. Però restano dei difetti pesanti che questa squadra non riesce a cancellare.

[...] Ma c’è un altro difetto che sta diventando una costante sempre più pericolosa: la facilità con cui prende gol. Sembra diventato un giochetto da ragazzi. Quando Ilkhan ha crossato il pallone in area, Dodo ha fatto un movimento che non aveva senso: il turco era liberissimo e ovviamente ha calciato a palla scoperta, Dodo anziché restare a controllare Casadei, ha fatto un passo in avanti pensando (pensando...) di metterlo in fuorigioco, invece lo ha tenuto dentro e dentro la rete viola è finito anche il pallone girato di testa, in tutta comodità, dal granata. [...] Tredici tiri a cinque prima dell’intervallo era un bel dato seppure inutile, la Fiorentina era dentro la partita, ma il risultato era degli altri per un’altra follia difensiva. Poi la rimonta, il crollo, il terrore, l’incubo che riaffiora e inghiotte una squadra che si sfalda, una squadra inspiegabile, con la testa che esplode anziché raffreddarsi. Se continua così, non si salva".