La Fiorentina fa la partita, Tuttosport ammette: "Il Toro meritava di perdere"

Per Tuttosport, il Torino visto a Firenze meritava la sconfitta. Il quotidiano torinese definisce la gara del Franchi come una prestazione non da Toro, dato che per lunghissimi tratti è stata la Fiorentina a fare la partita, con i granata bassi in difesa a cercare di arginare gli avversari. Tanto che col pareggio di ieri, la squadra di Vanoli ha gettato al vento ben 10 punti in campionato prendendo gol oltre il novantesimo. "Facciamo sempre gli stessi errori", ha detto a tal proposito l'allenatore viola dopo la partita, sconfortato dai due punti persi che avrebbero dato un buono slancio alla sua formazione.

Dall'altra parte, i granata si leccano le ferite e festeggiano un pari arrivato in extremis nell'ennesima stagione anonima, al punto che il giornale piemontese pizzica il patron Urbano Cairo - presente ieri al Franchi - scrivendo: "Chissà cos'ha pensato di Vanoli, l’allenatore che alla fine dello scorso campionato cacciò perché deluso dai risultati e da certe dichiarazioni in sala stampa. Era convinto di aver dato al nuovo tecnico una squadra attrezzata per l’Europa nell’ultima estate. I risultati, come questo 2-2, dicono invece altro, raccontano che le ambizioni sono distanti dal suo Torino".