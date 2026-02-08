Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina da non crederci"
La Nazione: "Viola choc, la brutta addormentata"
La Gazzetta dello Sport: "Cuore Toro, la Viola non svolta"
Corriere Fiorentino: "Sconforto viola"
La Repubblica: "Fiorentina, che delusione. Errori e scelte sbagliate"
Tuttosport: "Toro, incubi viola. Poi Maripan al 94' salva Baroni"
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui rifletteredi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
