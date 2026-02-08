Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina da non crederci"

La Nazione: "Viola choc, la brutta addormentata"

La Gazzetta dello Sport: "Cuore Toro, la Viola non svolta"

Corriere Fiorentino"Sconforto viola"

La Repubblica"Fiorentina, che delusione. Errori e scelte sbagliate"

Tuttosport: "Toro, incubi viola. Poi Maripan al 94' salva Baroni"