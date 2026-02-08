Al Franchi un film già visto, CorFio duro: "Con una difesa così salvarsi è un'impresa"

Non le manda a dire il Corriere Fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio, dopo il pareggio rimediato dalla Fiorentina contro il Torino. L'analisi del quotidiano locale è netta e inizia da un'affermazione eloquente: "Con una difesa così conquistare la salvezza rischia di diventare davvero un’impresa". Per poi proseguire: "Troppi gli errori, troppa la superficialità, ma anche del tutto sbagliato l’atteggiamento degli uomini di Vanoli che si sono chiusi in difesa cercando di portare a casa i tre punti e che invece hanno finito per portarsi il pericolo in area di rigore. Un film già visto, l’ennesimo, un’altra partita in cui la Fiorentina ha mostrato più i suoi limiti che i suoi (pochi) pregi".

Spazio poi all'analisi del primo gol granata, con Casadei tutto solo in area: "Una rete che Vanoli farebbe bene a proiettare a loop nello spogliatoio perché è una specie di manifesto di come i viola non stiano prendendo troppo sul serio la propria condizione di classifica. Non può un centrocampista avversario saltare solitario all’altezza del dischetto di rigore con i difensori che salgono senza nemmeno guardarsi intorno [...] Superficialità, leggerezza e pure una buona dose di errori tecnici, la Fiorentina continua ad essere vittima di tutto questo e a raccogliere, partita dopo partita, «mazzate» che non possono che affossare ancora di più il morale".