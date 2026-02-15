Niente riposo per la Fiorentina. Già oggi in campo verso la Polonia: il programma

Niente riposo per la Fiorentina. Già oggi in campo verso la Polonia: il programma
Oggi alle 09:00
di Redazione FV

La Fiorentina non conosce pause, neanche di domenica. Il calendario non concede tregua ai viola, che non possono concedersi nemmeno un giorno di sosta per godersi la pesante vittoria di Como: la squadra di Vanoli torna in campo già giovedì sera a Bialystok, in Polonia, contro lo Jagiellonia per l'andata dei playoff di Conference League; per questo sarà operativa già oggi al Viola Park con una seduta di scarico. Da domani invece, la preparazione della gara europea.