Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "L'esercito della salvezza"
La Nazione: "Viola sì, la vittoria casca a... Fagioli"
Corriere Fiorentino: "Baci di San Valentino"
la Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina si rilancia. Tre punti d'oro a Como"
La Gazzetta dello Sport: "Colpo Viola, Como fuori dall'Europa"
Tuttosport: "Faagioli-Kean, due balzi verso la salvezza"
La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisadi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
