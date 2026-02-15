Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "L'esercito della salvezza"

La Nazione: "Viola sì, la vittoria casca a... Fagioli"

Corriere Fiorentino"Baci di San Valentino"

la Repubblica (ed. Firenze)"La Fiorentina si rilancia. Tre punti d'oro a Como"

La Gazzetta dello Sport: "Colpo Viola, Como fuori dall'Europa"

Tuttosport: "Faagioli-Kean, due balzi verso la salvezza"