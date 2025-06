Niente Nazionale, Pioli vede solo viola: il punto del giorno

Anche questo martedì è stato ricco di voci sugli allenatori. Su FirenzeViola.it abbiamo fatto un punto legando la questione Nazionale a quella della panchina della Fiorentina. La prima scelta della Figc per il ruolo di nuovo commissario tecnico, dopo l'esonero di Luciano Spalletti e la rinuncia arrivata questa mattina da parte di Claudio Ranieri, non è più Stefano Pioli. La notizia, iniziata a serpeggiare in mattinata direttamente da Roma, è diventata di ora in ora più insistente e si è tramutata in una certezza con il passare del tempo.

Due i motivi alla base di questa decisione: la priorità che il tecnico di Parma ha dato alla Fiorentina (società con la quale è in contatto ormai da due settimane e con cui l'ex Milan vuole mantenere la parola data, anche perché - oltretutto - la preferisce alla bollente panchina della Nazionale) e la volontà da parte del presidente federale Gravina di virare con decisione su altri profili (con Gattuso che sembra in vantaggio per ereditare il posto di Spalletti.

