Nicolussi Caviglia torna al Franchi, Bernabé non convocato: il punto sul Parma

vedi letture

Il Parma di Carlos Cuesta arriva al Franchi per giocarsi le sue chance senza uno dei giocatori ducali più corteggiati in estate, Bernabé. Il giocatore non è al meglio fisicamente e così non è stato convocato dal tecnico, così come lo squalificato Valenti.

Titolare dunque giocherà l'ex Hans Nicolussi Caviglia arrivato negli ultimi giorni di mercato a Firenze e che dunque domani giocherà per la prima volta da ex viola. L’aspettativa sul suo conto alla Fiorentina era ben altra, tanto più che l’accordo raggiunto dalla Fiorentina col Venezia prevedeva il riscatto obbligatorio al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali del centrocampista. Una condizione che inizialmente sembrava scontata ma poi il battesimo di Fagioli come titolare fisso della formazione di Vanoli gli ha tolto posizioni nelle gerarchie fino alla decisione della cessione. Per il bene di tutti.